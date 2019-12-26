Ίνγκραμ: Ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα! (vid)

Διπλό μέσα στο Ντένβερ έκαναν οι Πέλικανς με τον Ίνγκραμ να πρωταγωνιστεί με 31 πόντους.
Ο ηγέτης των πελεκάνων κατάφερε να ευστοχήσει σε 7 τρίποντα, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 106vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 112
VL PESARO -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ORIORA PISTOIA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
REGGIANA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ALMA TRIESTE -
Ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 7 τρίποντα κόντρα στους Νάγκετς, κάνοντας ρεκόρ καριέρας.
Διπλό μέσα στο Ντένβερ έκαναν οι Πέλικανς με τον Ίνγκραμ να πρωταγωνιστεί με 31 πόντους.
Ο ηγέτης των πελεκάνων κατάφερε να ευστοχήσει σε 7 τρίποντα, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.