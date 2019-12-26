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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑNew Orleans Pelicans
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Ίνγκραμ: Ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα! (vid)

Ίνγκραμ: Ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα! (vid)

Ίνγκραμ: Ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα! (vid)

Ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 7 τρίποντα κόντρα στους Νάγκετς, κάνοντας ρεκόρ καριέρας.

Διπλό μέσα στο Ντένβερ έκαναν οι Πέλικανς με τον Ίνγκραμ να πρωταγωνιστεί με 31 πόντους.

Ο ηγέτης των πελεκάνων κατάφερε να ευστοχήσει σε 7 τρίποντα, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.

Δείτε το show του φόργουορντ της Νέας Ορλεάνης.

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