Ο ΛεΜπρον τραυματίστηκε πάλι και οι Λέικερς τον πιέζουν να ασχοληθεί σοβαρά! (vids)

Άσχημη εξέλιξη είχε μια προσπάθεια του Μπέβερλι, αφού έπεσε με φόρα πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς, τον χτύπησε στον καβάλο και τον τραυμάτισε και πάλι.

Φαίνεται πως ο «Βασιλιάς» θα χρειαστεί να χάσει κάποια παιχνίδια από αυτό και σύμφωνα με δημοσίευμα υπάρχουν άτομα μέσα στους Λέικερς, που ανησυχούν και θα ήθελαν ο ΛεΜπρον να ασχοληθεί σοβαρά με τον τραυματισμό του.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού τόνισε: «Ένιωσα υγιής ξεκινώντας το παιχνίδι, αλλά στην δεύτερη ή στην τρίτη άμυνα χτύπησα από τον Μπέβερλι και αυτό με έστειλε εκεί που ήμουν πέντε ημέρες πριν».

There’s a possibility LeBron’s groin injury could cause him to miss some time, per @mcten

“There are people within the Lakers organization that are already encouraging LeBron to take this injury very serious” pic.twitter.com/vgFrCOJfmJ

