Ουέστμπρουκ: Τρίτη χειρότερη επίδοση των Χριστουγέννων με 21 άστοχα σουτ! (pic)

Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ κόντρα στους Ουόριορς που επικράτησαν των Ρόκετς.

Ο Russ αστόχησε σε 21 προσπάθειες και ισοφάρισε την 3η χειρότερη επίδοση ever την ημέρα των Χριστουγέννων.

Φέτος 11 φορές κάποιος παίκτης έχει χάσει τουλάχιστον 20 σουτ σε ένα ματς. Ο Χάρντεν έχει 4 και ο Ράσελ 3.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 26, 2019