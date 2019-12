Μπέβερλι σε οπαδό: «Θα ''κλειδώσω'' και τον κ@@ο του Χάρντεν» (vid)

Ο άσος των Κλίπερς ήταν τρελαμένος για ακόμα μια φορά με την άμυνα του και η ενέργεια του έφτανε παντού. Οι οπαδοί των Λέικερς δεν... τρελάθηκαν με το πόσο εκδηλωτικός ήταν και πάλι ο Μπέβερλι και προσπάθησαν να τον αποσπάσουν.

Έτσι, ένας οπαδός του φώναξε ότι θα φέρει τον... αγαπημένο του Μπέβερλι, Χάρντεν, με τον οποίο δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μέσα στο παρκέ.

Η απάντηση του ήταν αφοπλιστική: «Ναι, θα κλειδώσω και τον δικό του κ@@ο».

Fan: "Don't make me call James Harden."

Pat Bev: "Yeah, I'll lock his ass up too."

(via @HayleyByrnes)pic.twitter.com/ABG1Lt6zsu

— SportsCenter (@SportsCenter) December 26, 2019