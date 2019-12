Λέικερς-Κλίπερς: Ο Ντέιβις πέφτει κατά λάθος πάνω Χαρτ και ακολουθεί ο ΛεΜπρόν (vid)

Αγώνας στο «Staples Center» χωρίς ηθοποιούς και συνολικά ανθρώπους του θεάματος δεν γίνεται. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από την μάχη των Λέικερς με τους Κλίπερς. Ένας από αυτούς ήταν και ο γνωστός κωμικός, Κέβιν Χαρτ, ο οποίος στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου είδε τον Ντέιβις να πέφτει επάνω του.

Ο σέντερ των «λιμνάνθρωπων» έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας για το buzzer beater και έπεσε επάνω στον Χαρτ με τους δύο να μην σταματούν να γελάνε. Ένα γέλιο που έγινε ακόμα πιο δυνατό, όταν πήγε εκεί και ο ΛεΜπρόν και έπεσε και αυτός με την σειρά του πάνω στον κωμικό!

Did AD want a selfie with Kevin Hart? #LakeShow pic.twitter.com/DrgmKyK2Km

— NBA TV (@NBATV) December 26, 2019