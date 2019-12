Σίξερς - Μπακς: Χριστουγεννιάτικο ρεκόρ τριπόντων η ομάδα της Φιλαντέλφεια! (vids)

Η ομάδα της Φιλαντέλφεια ήταν καταιγιστική κόντρα στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι γηπεδούχοι μέτρησαν 21 εύστοχα τρίποντα κι έκαναν νέο ρεκόρ για την «Christmas Day» του ΝΒΑ.

Ο Φουρκάν Κορκμάζ (4/5) πέτυχε το 16ο τρίποντο των Σίξερς κι έγραψε αυτό το ρεκόρ. Οι άλλοι που βοήθησαν ήταν οι Χάρις (5/7), Χόρφορντ (3/7), Εμπίντ (3/6), Ρίτσαρντσον (4/11), Σκοτ (1/3) και Μπουρκ (1/5).

Furkan Korkmaz drills the @sixers 16th triple... a NEW RECORD for threes made in a game on Christmas Day! #PhilaUnite #NBAXmas on ABC pic.twitter.com/5REaniTO2B

