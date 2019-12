ΝΒΑ: Το παιχνίδι στο Τορόντο είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο εκτός Αμερικής! (pic)

Οι «Δεινόσαυροι» έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και με αυτόν τον τρόπο έγραψαν νέα ιστορία και έφτασαν σε μοναδικά κατορθώματα, που δεν τελειώνουν.

Ένα από αυτά θα γίνει και σήμερα το βράδυ, αφού οι Πρωταθλητές επιστρέφουν στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια μετά από 18 χρόνια και παράλληλα γράφουν νέα σελίδα ιστορίας.

Το ματς κόντρα στους Σέλτικς είναι το πρώτο του ΝΒΑ, που θα γίνει Χριστούγεννα, εκτός Αμερικής, αφού οι Ράπτορς φιλοξενούν την Βοστόνη στον Καναδά.

The defending NBA Champion Toronto Raptors host the Celtics at Noon ET on ESPN.

According to @EliasSports, it will be the first Christmas Day game in NBA history to be played outside of the United States. pic.twitter.com/UCqQNEj3BL

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 25, 2019