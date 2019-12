Άτκινσον: «Ο Ντινγουίντι είναι σε καλό δρόμο για να γίνει All Star παίκτης»

Ο λόγος για τον Κένι Άτκινσον ο οποίος όταν ρωτήθηκε από την «New York Post» για τον παίκτη της ομάδας του και το αν αξίζει να βρεθεί στο All Star Game, είπε: «Ακόμη είναι νωρίς. Πρέπει να κάνει περισσότερο και να έχει διάρκεια. Αυτό είναι και το μεγάλο βήμα για παίκτες που γίνονται All Stars» και συνέχισε: «Έχει αρχίσει να βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο. Αυτό είναι και το μεγάλο του 'συν' αφού δεν έχει πια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του».