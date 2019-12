Τζέι Αρ Σμιθ: «Πόσες ομάδες δεν έχουν σουτ και περιφερειακή άμυνα;» (pic)

Ο πρώην παίκτης των Καβαλίερς έχει μείνει χωρίς ομάδα εδώ και καιρό και όπως φαίνεται συνεχίζει με υπομονή να ψάχνει. Μάλιστα, αναρωτήθηκε στο twitter πόσες ομάδες έχουν πρόβλημα με το σουτ τους και με την περιφερειακή άμυνα, αφού φαίνεται πανέτοιμος να προσφέρει τα... δυνατά του χαρτιά.

Μένει να δούμε αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο όπως με τον Καρμέλο Άντονι και θα αλλάξει και η τύχη του Τζέι Αρ Σμιθ.

How many teams lack shooting an perimeter defense??

— JR Smith (@TheRealJRSmith) December 24, 2019