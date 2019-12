Εξομολόγηση Τζορτζ: «Το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου με έφερε στους Κλίπερς» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ «άνοιξε την καρδιά του» όχι με τον κλισέ τρόπο, αλλά μίλησε στην Ρέιτσελ Νίκολς, λίγο πριν το μεγάλο ματς με τους Λέικερς τα Χριστούγεννα και μεταξύ άλλων στάθηκε στους λόγους που απολαμβάνει να παίζει στην ομάδα της πόλης που γεννήθηκε και ένας και βασικός είναι η μητέρα του, που έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μερικές φορές το ΝΒΑ ξεπερνάει τα εκατομμύρια του και γίνεται κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Ο Πολ Τζορτζ το ξέρει καλά και ελπίζει ότι οι Κλίπερς θα είναι η ομάδα που θα μείνει...

«Μεγάλωσα ως οπαδός των Κλίπερς, θα το κάνουμε στο Λος Άντζελες με τον δικό μας τρόπο», ενώ για το μεγάλο ματς που... έρχεται σήμερα το βράδυ σχολίασε: «Θα είναι τρελό το ματς. Το να παίζεις τα Χριστούγεννα είναι μεγάλο θέμα, αλλά φαντάσου με τα ματσαρίσματα που θα υπάρχουν στο παρκέ. Δύο παίκτες της κορυφαίας δεκάδας σε κάθε πλευρά, θα έχει ένταση και ανυπομονώ.

Σε ερώτηση για το σημαίνει για εκείνον αυτό το παιχνίδι τα πράγματα είναι απλά:

«Σημαίνει τα πάντα για εμένα που θα παίξω αυτό το ματς στην πόλη που γεννήθηκα, μπροστά στους γονείς μου. Για το ταξίδι μου, από που ξεκίνησα και που έχω φτάσει... είναι σουρεαλιστικό. Για εμάς που μεγαλώσαμε στο ''Staples Center΄΄ ήταν εμβληματικό. Οι γονείς μου θα είναι εκεί. Είναι μεγαλύτερο απ' όσο φανταζόμουν».

Για την μητέρα του που έπαθε εγκεφαλικό όταν ήταν μικρός ο Πολ σχολίασε:

«Ήμουν έξω, δούλευα τις κινήσεις μου, έπαιζα μπάσκετ και θυμάμαι να βγάζουν την μητέρα μου. Δεν ήξερα τι συνέβαινε, έπρεπε να μάθω... Όλη της η ημέρα είναι δύσκολη πλέον. Είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, το να σηκωθεί από το κρεβάτι είναι δύσκολο, οπότε όταν έπαιζα μακρυά, έπρεπε να σηκωθεί πρωί, να προλάβει πτήσεις, να οδηγήσει... είναι δύσκολο για εκείνη. Τα έχει καταφέρει, ποτέ δεν παραπονιέται, το να την βλέπω να τα καταφέρνει, την προσπάθεια... ήταν δύσκολο για εκείνη, αλλά τα κατάφερε».

Ενώ, στο αν έπαιξε σημαντικό ρόλο η μητέρα του στην απόφαση του η απάντηση είναι μια...

«Ήταν μεγάλος παράγοντας η μητέρα μου στην απόφαση μου. Ξυπνάω και με παίρνει ο μάνατζερ μου και μου λέει, ''επιστρέφεις σπίτι'' και μου λέει ας πούμε στην μητέρα σου ότι αποφάσισες να πας στο Τορόντο και το πρώτο πράγμα που είπε η μητέρα μου ήταν, ''έχει κρύο εκεί''.

Όλοι γέλασαν και αμέσως είπα στην μητέρα μου επιστρέφω, θα παίξω στους Κλίπερς κάτι που την έκανε χαρούμενη. Θα με βλέπει πιο πολύ, θα έρχεται σε πιο πολλά παιχνίδια κάτι που δεν είναι εύκολο».

Κλείνοντας για το τι σημαίνει για εκείνον αυτό που δείχνει στα μικρά παιδιά:

«Είναι ξεχωριστό. Μπορώ να δώσω στα παιδιά ευκαιρίες που εγώ δεν είχα, μπορώ να δώσω ελπίδα. Είναι η ώρα μου να είμαι εδώ, να τελειώσω την καριέρα μου εδώ, όντας γύρω από την οικογένεια μου»

Paul George is a SoCal kid who gets to play for his hometown team on Christmas Day. 1-on-1 with @Yg_Trece to talk about why that'll be more emotional than you may know - on family, and the NBA's most-hyped matchup: pic.twitter.com/S5o4uOF487

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) December 24, 2019