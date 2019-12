Ο ΛεΜπρόν θέλεις τις... Χριστουγεννιάτικες φανέλες στο ντέρμπι του Λος Άντζελες! (pic)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ όχι μόνο αδημονεί για την αναμέτρηση, αλλά ζήτησε να παίξουν με τις... ειδικές φανέλες που είναι «κομμένες και ραμμένες» για την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Μακάρι να πηγαίναμε στα αποδυτήρια και να είχαμε τις φανέλες για τα Χριστούγεννα. Είναι MUST! Πρέπει να τις φέρουμε πίσω» σχολίασε μεταξύ άλλων στο twitter o «βασιλιάς» ο ΛεΜπρόν.

MAN i wish I walked into the locker room tomorrow and we had Christmas Day uniforms! It’s a MUST we bring those back @Nike @nikebasketball I’ve been seeing those Lakers unis over the airways. Sheesh!!!!

— LeBron James (@KingJames) December 25, 2019