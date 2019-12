Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Η τριάδα «φωτιά» που... κάνει την διαφορά! (pic)

Συγκεκριμένα η OKC μετράει επτά νίκες και τρεις ήττες στα 10 τελευταία ματς με αποτέλεσμα να φτάσει στο 15-14 και να ξεπεράσει για πρώτη φορά φέτος το 50% στην κατάταξη.

Αυτό το οφείλει στην backcourt και συγκεκριμένα σε τρεις παίκτες! Πρώτος και καλύτερος ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος μετράει σε αυτό το διάστημα 23,1 πόντους κατά μέσο όρο 3,9 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ ενώ σουτάρει με 43% στα τρίποντα!

Ακολουθεί ο Σάι Τζίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος προσθέτει άλλους 20,7 πόντους με 5 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 47% στα σουτ εντός παιδιάς. Last but not least ο Κρις Πολ με 16,8 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,9 ριμπάουντ!