Λέοναρντ για τις... απαιτήσεις του στους Λέικερς: «Επινοούν ιστορίες κάθε μέρα» (vid)

Πριν από το μεγάλο ματς του Λος Άντζελες μεταξύ Λέικερς-Κλίπερς, ο Λέοναρντ κλήθηκε να απαντήσει για τις... απαιτήσεις του μέσω του θείου του, οι οποίες έκαναν λόγο για απόκτηση μέρους της ιδιοκτησίας των Λέικερς και ιδιωτικό αεροσκάφος.

«Δεν το έχω διαβάσει. Δεν γνωρίζω κάτι για το θέμα. Οι άνθρωποι επινοούν ιστορίες κάθε μέρα» ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

Kawhi Leonard on the rumors that his Uncle Dennis requested part ownership of the team, endorsement money, a house, and private plane during free agency - “I didn’t read it. I have no knowledge of it. People make up stories every day.”#Clippers pic.twitter.com/wbuHl6sy7d

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 24, 2019