Νάγκετς: Επέκτειναν τη συνεργασία με τον Μάικλ Μαλόουν! (pic)

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου, ούτε φυσικά οι οικονομικοί όροι. Αν μη τι άλλο, πάντως, ήταν μια επιβράβευση για τον Μαλόουν ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Ντένβερ, την οποία και συνεχίζει και τη φετινή σεζόν.

Συνολικά έχει κοουτσάρει τους Νάγκετς σε 357 παιχνίδια και μετράει 194 νίκες και 163 ήττες (54,3%): «Τίποτε απ' όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει χωρίς την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και την εμπιστοσύνη των παικτών σε όλο το προπονητικό τιμ. Κοιτάζω μπροστά στον απόλυτο και μεγαλύτερο στόχο της ομάδας, την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ».

Πάντως ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι η επέκταση της συνεργασίας είναι μέχρι και το καλοκαίρι του 2023!

The Denver Nuggets extension with coach Michael Malone takes him through the 2022-2023 season, league source tells ESPN.

