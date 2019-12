Το ΝΒΑ άρχισε να «σερβίρει» τα... ορεκτικά των αγώνων που θα παρακολουθήσουμε τα Χριστούγεννα και έδωσε μια... ιδέα από τις φοβερές και γεμάτες έμπνευση ασίστ, του Σέρβου σέντερ.

Απλά δείτε το βίντεο!

DIMES FROM JOKER!

Watch Nikola Jokic's passing vision before the @nuggets host Pelicans on Christmas at 10:30pm/et on ESPN! #NBAXmas#MileHighBasketball pic.twitter.com/rI7gx7h71W

— #NBAXmas Eve! (@NBA) December 24, 2019