Κι όμως, ο Τρε Γιανγκ δίπλα από... Ρόμπερτσον και Άρτσιμπαλντ! (pic)

Ο γκαρντ των Ατλάντα Χοκς είχε για 13η φορά στην καριέρα του τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ασίστ. Επίδοση που στάθηκε αρκετή για να τον βάλει δίπλα από τα ιερά τέρατα του ΝΒΑ!

Το γιατί; Απλούστατα ήταν οι μοναδικοί που είχαν περισσότερα ματς από εκείνον με ανάλογες επιδόσεις ύστερα από δύο σεζόν στο πρωτάθλημα. Ο Ρόμπερτσον το κατάφερε σε 54 ματς στις δύο πρώτες του χρονιές, ενώ ο Άρτσιμπαλντ σε 21 ματς.

Last night, Trae Young recorded his 13th career game with at least 30 points and 10 assists.



Per @EliasSports, that’s 3rd-most by a player in his first 2 seasons in NBA history, trailing only Oscar Robertson (54) and Nate "Tiny" Archibald (21). pic.twitter.com/GkhU5PfFle

