Φοβερός Λέοναρντ, δεν ανταλλάζει δώρα πια, βοηθάει οικογένειες που έχουν ανάγκη! (vid)

Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ «με την σύζυγό μου αποφασίσαμε εδώ και τρία χρόνια, ότι... τέλος τα δώρα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Σημασία έχει να περνάς χρόνο με τα πρόσωπα που αγαπάς. Για παράδειγμα είναι εδώ και οι φίλοι μου με τις οικογένειές τους και περνάμε χρόνο όλοι μαζί,. Επίσης χθες υιοθετήσαμε με τη σύζυγό μου πέντε οικογένειες από το Ινστιτούτο Καρκίνου στο Μαϊάμι (σ.σ. θεραπευτικό κέντρο για την αντιμετώπιση της ασθένειας). Το να βλέπουμε την αγνή χαρά στα πρόσωπά τους γεμίζει τις καρδιές μας. Δεν έχουν σημασία τα υλικά πράγματα. Αυτό είναι που σημαίνει τα περισσότερα σε μένα και τη σύζυγό μου».

Meyers Leonard and his wife adopted 5 families from Miami Cancer Institute for Christmas

( @AIR305 ) pic.twitter.com/bbO13nQD9M

— NBA Central (@TheNBACentral) December 24, 2019