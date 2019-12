«Κανονικά στο ντέρμπι του Λος Άντζελες οι Λεμπρόν και Ντέιβις» (pic)

EuroLeague με μεγάλες αποδόσεις και 700+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του ESPN, Ντέιβ ΜακΜέναμιν, οι δύο σταρ του ΝΒΑ θα βρεθούν στο ντέρμπι του Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι τόσο ο ΛεΜπρόν (πρόβλημα στους προσαγωγούς) όσο και ο Ντέιβις (πρόβλημα στο γόνατο) θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Κουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ!

Reporting with @McTen: Stars are aligned for Lakers-Clippers on Christmas Day. Lakers conducted impromptu practice this morning and LeBron James (groin) and Anthony Davis (knee) are expected to play vs. Paul George and Kawhi Leonard at 8 PM ET on ABC.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2019