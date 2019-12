Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης απολαμβάνει το μπάσκετ και τη μέρα των Χριστουγέννων (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος στον οποίο δόθηκε ο λόγος, με τον ίδιο να θυμάται και την περσινή αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη και να λέει χαρακτηριστικά: «Πάντα είναι συναρπαστικό να παίζεις τα Χριστούγεννα. Και πέρυσι έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι ανήμερα των Χριστουγέννων. Κερδίσαμε, ήταν και η οικογένειά μου εκεί, ανοίξαμε δώρα με τους συμπαίκτες μου, ήταν διασκεδαστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στη Φιλαντέλφεια. Θα είναι διασκεδαστικό παιχνίδι και ο κόσμος θα μπορέσει να το απολαύσει».

"It's always exciting to play on Christmas Day!"



Bucks vs. 76ers tips at 1:30pm/ct on ABC on #NBAXmas!! pic.twitter.com/JCLc2ffE26

