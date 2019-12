Επισημοποιήθηκε η ανταλλαγή Κλάρκσον-Έξουμ! (pics)

Τόσο η ομάδα του Σολτ Λέικ Σίτι, όσο και αυτή του Οχάιο ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόρνταν Κλάρκσον θα γίνει κάτοικος Γιούτα και θα συνεχίσει στην Τζαζ, ενώ ο Ντάντε Έξουμ θα μετακομίσει στο Κλίβελαντ για λογαριασμό των Καβαλίερς.

We have acquired guard Jordan Clarkson from Cleveland in exchange for guard Danté Exum and two future second round picks, pending the outcome of physicals.

— Utah Jazz (@utahjazz) December 24, 2019