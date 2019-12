Το δίδυμο Χάρντεν-Ουέστμπρουκ πήρε «φωτιά» και οι Ρόκετς... εκτοξεύθηκαν! (pic)

Σε αυτό το διάστημα των 10 αγώνων, οι «Ρουκέτες» μέτρησαν οκτώ νίκες και μόλις δύο ήττες. Και αν ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά των δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ θα πάρουμε αμέσως και την εξήγηση.

Συγκεκριμένα δεν παίζει μόνο ο ένας από τους δύο καλά, αλλά παίζουν και οι δύο εξίσου καλά, δίνοντας την ώθηση που ήθελε και είχε ανάγκη η ομάδα του Χιούστον.

Στο 8-2 που «τρέχουν» οι Ρόκετς, ο Χάρντεν έχει κατά μέσο όρο 36,9 πόντους, 6,8 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ. Αντίστοιχα, ο Ουέστμπρουκ έχει 27,1 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ!

The Rockets are 8-2 in the last 10 games and have the league's best offense (117.9 ORtg).

Russ during that span:

27.1 PPG

8.5 RPG

7.7 APG

Harden during that span:

36.9 PPG

5.1 RPG

6.8 APG

They are currently 3rd in the West. pic.twitter.com/aBegEtEeuo

— StatMuse (@statmuse) December 24, 2019