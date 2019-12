Χάρντεν - Ουέστμπρουκ: Σκοράρουν μαζί με συνέπεια και γράφουν ιστορία! (pic)

Οι δύο πρωταγωνιστές του Χιούστον στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται πως βρίσκουν ισορροπία και έχουν καταφέρει να σκοράρουν μαζί με συνέπεια και να μην τραβάει μόνο ο ένας το βάρος της επίθεσης. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια των Ρόκετς, οι Χάρντεν και Ουέστμπρουκ έχουν 25 πόντους ή παραπάνω ξεχωριστά ο καθένας, ενώ αυτό έχει γίνει μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας.

Η πιο πρόσφατη είναι τον Απρίλιο του 2007 με τους ΜακΓκρέιντι και τον Γιάο Μινγκ, ενώ η άλλη είναι αρκετά παλαιότερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1971, με τους Έλβιν Χέιζ και τον Κάλβιν Μέρφι.

Το δίδυμο του Χιούστον χρησιμοποιεί τον χρόνο προς όφελος του και προς όφελος της ομάδας τους.

James Harden and Russell Westbrook have both scored 25 or more points in each of the Rockets' last four games. Two other duos in team history have scored 25+ points in four straight games: Elvin Hayes/Calvin Murphy (Feb. 1971) and Tracy McGrady/Yao Ming (Apr. 2007). @EliasSports pic.twitter.com/rLzCuMMpxL

