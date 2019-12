Γκριν για το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι: «Μας άφησε το ABC να το κρατήσουμε;» (vid)

Κέφια είχε ο Ντρέιμοντ Γκριν στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς και δεν τα έκρυψε. Αφού τόνισε ότι η χαρά του είναι μεγάλη, αφού για πρώτη φορά φέτος οι Ουόριορς κατάφεραν να πάρουν δύο νίκες στην σειρά, αποφάσισε να τρολάρει για το παιχνίδι των Χριστουγέννων κόντρα στους Ρόκετς.

Αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστά και αυτές τις ημέρες το ΝΒΑ φροντίζει να βάζει εμπορικά ματς, τα οποία μεταδίδονται και παγκόσμια. Ένα από αυτά είναι των Ουόριορς με τους Ρόκετς, αλλά η πορεία φέτος της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι η... καλύτερη, αφού φιγουράρουν στον πάτο της βαθμολογίας. Έτσι ο Ντρέιμοντ Γκριν αστειεύτηκε όταν ρωτήθηκε για το πως θα προετοιμάσει τους συμπαίκτες του, που δεν είχαν ξανά τέτοια εμπειρία.

«Μας άφησαν να κρατήσουμε το παιχνίδι που θα δείξει το ABC;», ρώτησε ο Γκριν αστειευόμενος και αφού του απάντησαν καταφατικά σχολίασε, «αναρωτιέμαι γιατί...μπορεί να το αλλάξουν. Θα τους βοηθήσω λίγο, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγουν να παίξουν. Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα ''φώτα''».

Draymond Green asked about his young Warriors going against the Rockets on ABC on Christmas: “They let us keep the ABC game?” pic.twitter.com/7SNYUKRBWM

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 24, 2019