O Ίνγκλις βρέθηκε πρωταγωνιστής σε ένα αστείο περιστατικό, που όμως είχε... θύμα τον Χίροου. Ο νεαρός παίκτης των Χιτ ακούμπησε τον έμπειρο των Τζαζ, εκείνος έπεσε θεαματικά και κέρδισε το επιθετικό φάουλ του αντιπάλου του.

Μάλλον όμως ούτε εκείνος το πίστευε ότι θα έπειθε κανέναν και έμεινε να γελάει με το αποτέλεσμα.

Even Joe Ingles couldn't believe he got away with the flop pic.twitter.com/XrE8j8Vop3

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 24, 2019