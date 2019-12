Στην αναμέτρηση των Πέλικανς με τους Μπλέιζερς ο Λόνζο Μπολ κάρφωσε κάνοντας... πόστερ έναν συμπαίκτη του.

Μετά από ένα άστοχο σουτ αμφότεροι πήγαν στο επιθετικό ριμπάουντ μόνο που ο Κένριχ Ουίλιαμς έφτασε αργά.

Ο Μπολ είχε ήδη ξεκινήσει να καρφώνει και δεν τον εμπόδισε ούτε ο συμπαίκτης του που βρέθηκε στο διάβα του.

