Πήραν Κλάρκσον οι Τζαζ, στους Καβς ο Έξουμ! (pic)

Όλος ο κόσμος περίμενε πως και πως μια ανταλλαγή μετά από καιρό και τον χορό άνοιξαν οι Τζαζ με τους Καβς.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, η Γιούτα παίρνει τον Κλάρκσον και στέλνει στο Κλίβελαντ τον Έξουμ και 2 μελλοντικά picks 2ου γύρου.

Με αυτόν τρόπο οι Τζαζ φτιάχνουν ισχυρή περιφέρεια με Κόνλεϊ, Μίτσελ, Κλάρκσον, Μπογκντάνοβιτς.

Φέτος ο Κλάρκσον μετρά 14.6 πόντους, ενώ στον αντίποδα ο Αυστραλός έχει μόλις 2.2.

Cleveland has agreed to trade Jordan Clarkson to Utah for Dante Exum, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2019