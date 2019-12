Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν φέτος οι πρωταθλητές στο transition (γρήγορη μεταφορά μπάλα από την άμυνα στην επίθεση).

Οι Ράπτορς είναι τρίτοι στο ΝΒΑ σε πόντους στο transition με 19.1 ανά ματς.

Δείτε τα καλύτερα τους.

the @Raptors best TRANSITION buckets, averaging 19.1 points per game and top 3 in the NBA!

Raptors 5-game win streak visits the Pacers TONIGHT at 7pm/et on @NBATV. #WeTheNorth pic.twitter.com/IolsjU8Ccy

— NBA (@NBA) December 23, 2019