Όπως είναι γνωστό την ημέρα των Χριστουγέννων την περιμένουν όλοι και για ένα επιπλέον λόγο! Για το μεγάλο ματς μεταξύ των Λέικερς και των Κλίπερς στο STAPLES Center του Λος Άντζελες.

Όμως οι Λέικερς ίσως και να... χαλάσουν τα σχέδια καθώς ανακοίνωσαν ότι η συμμετοχή των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις είναι αμφίβολη γι' αυτό το ματς. Απογοήτευση, αν μη τι άλλο!

LeBron James and Anthony Davis are both questionable to play on Christmas Day.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2019