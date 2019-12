Ο Κάιλ Λόουρι οδήγησε τους Ράπτορς στο 4-0 έχοντας κατά μέσο όρο 24,5 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αντίστοιχα, 4-0 και η Οκλαχόμα, με τον Ντένις Σρέντερ να είχε σε αυτό το διάστημα 25,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

NBA Players of the Week for Week 9!



East: @Klow7 (@Raptors)

West: Dennis Schroder (@okcthunder) pic.twitter.com/r9iWcGlNYu

— NBA (@NBA) December 23, 2019