Ντένβερ Νάγκετς: Σαν... τρενάκι του λούνα παρκ η φετινή τους πορεία! (pic)

Συγκεκριμένα ξεκίνησαν με έξι νίκες, στη συνέχεια έχασαν τα πέντε από τα έξι ματς που ακολούθησαν και πλέον μετρούν έχουν έξι σερί νίκες!

Μάλιστα σε αυτό το σερί των νικών είχαν και την καλύτερη επίθεση του ΝΒΑ. Θα έλεγε κανείς ότι η πορεία τους θυμίζει και λίγο από... τρενάκι λούνα παρκ!

It's been up and down the last 18 games for the Nuggets.



- Won 6 straight

- Lost 5 of 6

- Won 6 straight



During this current 6-game win streak, the Nuggets have had the league's best offense. pic.twitter.com/WQRVOxeUwv

— StatMuse (@statmuse) December 23, 2019