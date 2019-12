Επιστρέφει ο Τζον Κόλινς: «Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας» (vid)

Ο σέντερ των Ατλάντα Χοκς είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Νοέμβριο από το ΝΒΑ για παραβίαση του anti drug policy καθώς είχε βρεθεί θετικός σε αυξητική ορμόνη με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με ποινή 25 αγώνων.

Η ποινή έλαβε... τέλος και ο Κόλινς ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση! «Φίλοι των Χοκς θέλω να σας πω ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Επέστρεψα και είμαι έτοιμος να ανταγωνιστώ. Πάμε Χοκς!»

A message from @jcollins20_ on his return tonight #TrueToAtlanta pic.twitter.com/If9NvdSyZb

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 23, 2019