O Τέιτουμ μπήκε στο κλειστό club των Σέλτικς με Αντουάν Ουόκερ και Πιρς! (pic)

Συγκεκριμένα με τους 39 πόντους που σημείωσε (ρεκόρ καριέρας) και τα 12 ριμπάουντ που μάζεψε έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία των Μπόστον Σέλτικς με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ σε ένα ματς.

Οι άλλοι δύο που το είχαν καταφέρει; Πρώτα ο Αντουάν Ουόκερ και στη συνέχεια ο Πολ Πιρς!

Tatum also became the 3rd youngest Celtics player with a 30-point, 10-rebound game.

The only Celtics to do so younger are Antoine Walker and Paul Pierce. pic.twitter.com/iUn5MhxfZC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 23, 2019