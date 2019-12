O Σρέντερ είναι ο... Mr. Δεκέμβριος της Οκλαχόμα! (pic)

Από το ξεκίνημα του μήνα έως και σήμερα, ο Γερμανός γκαρντ της Θάντερ έχει κατά μέσο όρο 22,5 πόντους σουτάροντας με 51% στα συνολικά σουτ εντός παιδιάς, με 43% στα τρίποντα και με 95% στις βολές.

Μάλιστα σε αυτό το διάστημα η Οκλαχόμα έχει 8-3 νίκες (!) και είναι για πρώτη φορά πάνω από το 50% (15-14 ρεκόρ) από την αρχή της χρονιάς!

Dennis Schroder is averaging 22.5 points on 51/43/95 shooting in December. Off the bench.



OKC have gone 8-3 this month and are above .500 for the first time this season. pic.twitter.com/jg0HewRCMc

— StatMuse (@statmuse) December 23, 2019