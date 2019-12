Λέοναρντ: Επέστρεψε στον Μπάτλερ την μπάλα από ριμπάουντ που του... έκλεψε! (pic)

Στο παιχνίδι των Χιτ με τους Νικς ο Λέοναρντ έκανε ένα... μοιράιο λάθος, αφού πήδηξε και πήρε ένα ριμπάουντ που θα έπαιρνε ο Μπάτλερ. Ο ηγέτης του Μαϊάμι πήδηξε μόνος του, αλλά δεν το έπιασε καλά για να έρθει ο συμπαίκτης του και να το πάρει εκείνος, μέσα από τα χέρια του. Ο Μπάτλερ τον κοίταξε άγρια, ενώ ο Λέοναρντ το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του, γελώντας.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Λέοναρντ τον τρόλαρε , αφού έβαλε στο twitter γράμμα του συμπαίκτη του στον Άγιο Βασίλη, το οποίο ζητάει το... δικό του ριμπάουντ. Η συνέχεια δόθηκε από τον Μπάτλερ, που τον επικήρυξε με 1 εκατομμύριο δολάρια, ως κλέφτη ριμπάουντ.

Ο Λέοναρντ, τελικά, εμφανίστηκε, πλήρωσε το χρέος του και αφού έφτιαξε σε μια ειδική συσκευασία την συγκεκριμένη μπάλα, έγραψε πάνω την απολογία του και την άφησε στην θέση του Μπάτλερ, με σκοπό να τον συγχωρέσει κάποτε ο συμπαίκτης του.

The bounty has been paid Blessed to see another day. pic.twitter.com/3zdfZu35C0

— Meyers Leonard (@MeyersLeonard) December 22, 2019