Αποθεώθηκε στην Οκλαχόμα ο Πολ Τζορτζ! (vid)

Το καλοκαίρι ο Πολ Τζορτζ πήρε την απόφαση να αφήσει την Οκλαχόμα και τους Θάντερ και να μετακομίσει στην γενέτειρα του, το Λος Άντζελες και τους Κλίπερς. Για πρώτη φορά από τότε επέστρεψε στην Οκλαχόμα και ο κόσμος τον δέχτηκε με χαρά.

Κατά την παρουσίαση του αποθεώθηκε από το κοινό και εκείνος τους ευχαρίστησε, δείχνοντας την καρδιά του. Τα τελευταία χρόνια είναι σπάνια η επιστροφή να έχει τέτοια αντιμετώπιση και ο Πολ Τζορτζ το χάρηκε με την ψυχή του. Στο αγωνιστικό κομμάτι πάντως έφυγε μάλλον... στεναχωρημένος, αφού οι Θάντερ πήραν τελικά την νίκη με 118-112.

Paul George receives a warm welcome in his return to OKC pic.twitter.com/PH9F0jvNn2

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 23, 2019