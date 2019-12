Ράπτορς: Μόλις η τρίτη ανατροπή 30 πόντων τα τελευταία 20 χρόνια στο ΝΒΑ! (piv & vid)

Απίθανοι Ράπτορς, που έκαναν μια ιστορική ανατροπή στο παιχνίδι με τους Μάβερικς και πήραν τελικά την νίκη, με 110-107. Η τρίτη περίοδος ήθελε 2:55 για να λήξει και οι Μάβερικς ήταν μπροστά στο σκορ με 30 πόντους και συγκεκριμένα με 83-53, με τους περισσότερους να θεωρούν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ενώ, πιθανότατα όλοι πίστεψαν ότι οι Ράπτορς θα το παρατήσουν, οι Πρωταθλητές αποφάσισαν να αλλάξουν τα δεδομένα και να δημιουργήσουν μια νέα σελίδα ιστορίας. Τα πάντα άλλαξαν και ο Λάουρι με τους συμπαίκτες του έκαναν μια κορυφαία ανατροπή.

Με αυτό που κατάφεραν έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που καταφέρνει να κάνει τέτοια ανατροπή τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ το Τορόντο έγραψε ιστορία με το πόσο σύντομα το κατάφερε.

The Raptors completed just the 3rd 30-point comeback in the last 20 seasons

Largest deficit of 30 points in the 2nd half

Down 23 points entering the 4th quarter

Kyle Lowry scores 20 of his 32 points in the 4th pic.twitter.com/qb2fqjLYWS

