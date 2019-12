Ο Ντόντσιτς αποθεώθηκε από 150 Σλοβένους στο Τορόντο (vid)

Ο σούπερσταρ των Μάβερικς αν και δεν είναι απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί ύστερα από το διάστρεμμα το οποίο τον ταλαιπωρεί, ακολούθησε την αποστολή στο Τορόντο.

Το ταξίδι των Μάβερικς στην Ανατολή είχε στάση στο Τορόντο για το ματς με τους Ράπτορς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε κάποια σουτ πριν το παιχνίδι και εκεί βρέθηκαν περίπου 150 Σλοβένοι που τον αποθέωσαν.

Φυσικά δεν τους χάλασε το χατίρι και φωτογραφήθηκε μαζί του...

.@luka7doncic with a quick meet & greet for the Slovenian fans in the stands! #MFFL pic.twitter.com/borbwLgpxh

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2019