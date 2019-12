Εντυπωσιακές εμφανίσεις κάνει ο Σπένσερ Ντίνγουιντι τον τελευταίο καιρό.

Κόντρα στους Χοκς το κοντέρ έγραψε 39 και έτσι οι Νετς έφτασαν στη νίκη.

Δείτε τα καλύτερα του γκαρντ του Μπρούκλιν.

@SDinwiddie_25 (39 PTS) leads the @BrooklynNets back from 18 PTS down to defeat ATL! #WeGoHard pic.twitter.com/oTNWzcoKt5

— NBA (@NBA) December 22, 2019