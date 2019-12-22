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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPortland Trail Blazers
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Ουάιτσαϊντ: Ρεσιτάλ με 22 ριμπάουντ και 7 μπλοκ! (vid)

Ουάιτσαϊντ: Ρεσιτάλ με 22 ριμπάουντ και 7 μπλοκ! (vid)

Ουάιτσαϊντ: Ρεσιτάλ με 22 ριμπάουντ και 7 μπλοκ! (vid)

Ο Χασάν Ουάιτσαίντ έκανε φοβερά πράγματα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, μαζεύοντας 22 ριμπάουντ και κάνοντας 7 μπλοκ.

Παναθηναϊκός - Άρης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Φοβερός Ουάιτσαϊντ απέναντι στους Τίμπεργουλβς.

Ο σέντερ των Μπλέιζερς είχε 16 πόντους, αλλά και 22 ριμπάουντ με 7 τάπες.

Δεν ήταν καλή ιδέα να πλησιάσεις την ρακέτα του Πόρτλαντ.

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