Ουάιτσαϊντ: Ρεσιτάλ με 22 ριμπάουντ και 7 μπλοκ! (vid)

Παναθηναϊκός - Άρης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+
Φοβερός Ουάιτσαϊντ απέναντι στους Τίμπεργουλβς.
Ο σέντερ των Μπλέιζερς είχε 16 πόντους, αλλά και 22 ριμπάουντ με 7 τάπες.
Δεν ήταν καλή ιδέα να πλησιάσεις την ρακέτα του Πόρτλαντ.
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ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
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ΑΡΗΣ -
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
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ΜΠΡΕΣΙΑ -
LECCE -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
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ΝAΠΟΛΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
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ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
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ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
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ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 2
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ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
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ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
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ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 72
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ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 76vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 59
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORIORA PISTOIA 91vs
VL PESARO 79
SASSARI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
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AFYON BELEDIYE 45vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 39
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 89vs
BANDIRMA B.I.K. 79
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
GAZIANTEP -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Ο Χασάν Ουάιτσαίντ έκανε φοβερά πράγματα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, μαζεύοντας 22 ριμπάουντ και κάνοντας 7 μπλοκ.
Παναθηναϊκός - Άρης με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+
Φοβερός Ουάιτσαϊντ απέναντι στους Τίμπεργουλβς.
Ο σέντερ των Μπλέιζερς είχε 16 πόντους, αλλά και 22 ριμπάουντ με 7 τάπες.
Δεν ήταν καλή ιδέα να πλησιάσεις την ρακέτα του Πόρτλαντ.