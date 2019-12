Δεν μπόρεσαν να νικήσουν οι South Bay Lakers παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 122-115.

Για τους νικητές ο Ριβς είχε 23 και για τους ηττημένους ο Κέικοκ μέτρησε 32.

Let’s enjoy a few more angles of:@Thortontucker x @Kostas_ante13 pic.twitter.com/t1Qgw0igZR

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) December 21, 2019