Με... elevator Θανάση Αντετοκούνμπο η κορυφή του TOP 10 του ΝΒΑ! (vid)

Απολαυστικό το TOP 10 του ΝΒΑ.
Μπορεί να μην είχαμε τον Γιάννη στην κορυφή, αλλά είχαμε τον Θανάση.
Ο Elevator τελείωσε εντυπωσιακά την φάση με φόλοου-κάρφωμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να χάσει το Νο.1
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ESPANYOL -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
LECCE -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
BAXI MANRESA -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ORIORA PISTOIA -vs
VL PESARO -
SASSARI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 10vs
BANDIRMA B.I.K. 4
AFYON BELEDIYE -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
GAZIANTEP -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο... απογειώθηκε κόντρα στους Νικς και πήρε την κορυφή του TOP 0.
Απολαυστικό το TOP 10 του ΝΒΑ.
Μπορεί να μην είχαμε τον Γιάννη στην κορυφή, αλλά είχαμε τον Θανάση.
Ο Elevator τελείωσε εντυπωσιακά την φάση με φόλοου-κάρφωμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να χάσει το Νο.1