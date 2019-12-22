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Με... elevator Θανάση Αντετοκούνμπο η κορυφή του TOP 10 του ΝΒΑ! (vid)

Με... elevator Θανάση Αντετοκούνμπο η κορυφή του TOP 10 του ΝΒΑ! (vid)

Με... elevator Θανάση Αντετοκούνμπο η κορυφή του TOP 10 του ΝΒΑ! (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο... απογειώθηκε κόντρα στους Νικς και πήρε την κορυφή του TOP 0.

Απολαυστικό το TOP 10 του ΝΒΑ.

Μπορεί να μην είχαμε τον Γιάννη στην κορυφή, αλλά είχαμε τον Θανάση.

Ο Elevator τελείωσε εντυπωσιακά την φάση με φόλοου-κάρφωμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να χάσει το Νο.1

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