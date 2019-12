Χάρντεν: Τέταρτος στη λίστα με τις 40άρες στο ΝΒΑ! (pic & vid)

Ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας είναι ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας έφτασε τα 89 ματς με 40άρες κόντρα στους Σανς και έτσι κατάφερε να ξεπεράσει τον Μπέιλορ και να βρεθεί στην 4η θέση της λίστας.

Πρώτος είναι ο Τσάμπερλεϊν, δεύτερος Μάικλ Τζόρνταν και τρίτος ο Κόμπι Μπράιαντ.

Δεν σταματάει να γράφει ρεκόρ ο ηγέτης του Χιούστον.

James Harden recorded his 89th career 40-point game in tonight’s win against the Suns.

He passes Elgin Baylor for the 4th-most 40-point games in NBA history, and trails only Wilt Chamberlain, Michael Jordan, and Kobe Bryant. pic.twitter.com/ZltCDyi18T

