Απίθανο τρολάρισμα στον Κόμπι από το Βleacher Report! (vid)

Παρέα με την κόρη του, Τζίτζι είδε το Νετς-Χοκς ο Κόμπι.

Ο Black Mamba τις έδωσε συμβουλές κατά τη διάρκεια του ματς, με το Bleacher Report να επιλέγει να τον τρολάρει.

Πάνω από το video που ο Κόμπι μιλάει στην κόρη του, έγραψε: «Μπορεί να είναι ελεύθεροι, αλλά έχουν τη δυνατότητα να παρουν το ριμπάουντ αν αστοχήσεις».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να σταθεί στο γεγονός πως πολλές φορές ο θρύλος των Λέικερς επέλεγε να πάει μόνος του και να μην δει κάποιον αμαρκάριστο συμπαίκτη του.

Ότι και να λένε όμως, Κόμπι είναι μόνο ένας και τα... μαγικά του πάνω στο παρκέ θα μνημονεύονται για πάντα.

"Yeah, they might be open, but they can just get your rebound if you miss." pic.twitter.com/gTiLOnMlMA

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2019