Ουέιντ για Χάρντεν: «Ένας εκ των κορυφαίων ever, γι' αυτό δέχεται hate!» (pic)

Πολλούς haters έχει ο Χάρντεν σχετικά με το τρόπο παιχνιδιού του.

Όμως κανείς δεν μπορεί να μην σταθεί στα... όργια που κάνει στο παρκέ, βάζοντας για πλάκα 50άρες.

Το... καπέλο στον Μούσια έβγαλε και ο Ουέιντ με δηλώσεις του.

«Δεν χωρά αμφιβολία πως είναι ένας εκ των κορυφαίων που έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του. Γι' αυτό δέχεται hate, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί κάτι σαν αυτό», ήταν τα λόγια του Flash.

Harden’s got respect from the greats pic.twitter.com/JMCbtpHpYw

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2019