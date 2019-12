Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του ο Αϊζάια Τόμας κόντρα στους Σίξερς.

Ένας φίλος της Φιλαδέλφεια τον προκάλεσε, ο γκαρντ των Ουίζαρντς ανέβηκε στην κερκίδα για να του τα... ψάλλει και τελικά αποβλήθηκε.

Δείτε το video με την περίεργη αποβολή του παίκτη των μάγων.

IT let a fan know what was on his mind and got ejected pic.twitter.com/7IHOuiUiF5

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2019