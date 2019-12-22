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Νικς - Μπακς 102-123: Το σόου του τριπλού Γιάννη (vid)

Νικς - Μπακς 102-123: Το σόου του τριπλού Γιάννη (vid)

Νικς - Μπακς 102-123: Το σόου του τριπλού Γιάννη (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με τους Νικς με 22 πόντους, 10 ασίστ και 11 ριμπάουντ σημειώνοντας triple double σε 22'.

Δείτε όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς:

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Νικς - Μπακς 102-123

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