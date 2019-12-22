Νικς - Μπακς 102-123: Το σόου του τριπλού Γιάννη (vid)

Δείτε όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς:
A triple-double night for Giannis:
22 PTS | 11 REB | 10 AST | 2 STL | 26 MIN. pic.twitter.com/DJS5b15TPY
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 22, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ESPANYOL -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
LECCE -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
BAXI MANRESA -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ORIORA PISTOIA -vs
VL PESARO -
SASSARI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
BANDIRMA B.I.K. -
AFYON BELEDIYE -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
GAZIANTEP -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με τους Νικς με 22 πόντους, 10 ασίστ και 11 ριμπάουντ σημειώνοντας triple double σε 22'.
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A triple-double night for Giannis:
22 PTS | 11 REB | 10 AST | 2 STL | 26 MIN. pic.twitter.com/DJS5b15TPY
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 22, 2019