Ντόντσιτς: Κοντά σε μεγάλη συμφωνία με την εταιρεία Jordan (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει απίθανα πράγματα μόλις στην δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς εκτός από διεκδικητής του βραβείου του MVP είναι κοντά και σε μία σημαντική εμπορική συμφωνία.

Η εταιρεία του Μάικλ Τζόρνταν έχει απλώσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια στα πόδια του Λούκα Ντόντσιτς ώστε να τον ντύνει και να φορά παπούτσια της εταιρείας.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ.

Dallas Mavericks star Luka Doncic is closing in on a lucrative multi-year endorsement deal with Jordan Brand, sources tell me and @tim_cato.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2019