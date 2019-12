Ο Λοβ συνδύασε το μπλουζάκι του με τον Μοράντ! (vid)

Το θέμα της ημέρας στο ΝΒΑ δεν είναι άλλο, από το κάρφωμα που προσπάθησε να κάνει ο Τζα Μοράντ, πάνω στον Κέβιν Λοβ. Αρχικά ο παίκτης των Καβαλίερς, τόνισε ότι θα του έκοβε την επαγγελματική καριέρα, ενώ σε δηλώσεις του εμφανίστηκε με πάγο στο κεφάλι και με μπλουζάκι, από το «Μόνος στο σπίτι», που έλεγε: «Κοίτα τι έκανες μικρέ αλήτη;».

Όταν ρωτήθηκε απάντησε ότι και τα δύο είναι για τον πιτσιρικά, που κόντεψε να τον στείλει στην σύνταξη.

“The kid jumped over me. Can you do a medical retire and still get all your money?”

Kevin Love didn’t think Ja Morant would take off from where he did. He was wrong!pic.twitter.com/2b5tMtbSa9

