ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0

    vs

    ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0

    vs

    ΤΡΙΚΑΛΑ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑOklahoma City Thunder
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Γκίλτζιους - Αλεξάντερ: Ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους! (vid)

Γκίλτζιους - Αλεξάντερ: Ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους! (vid)

Γκίλτζιους - Αλεξάντερ: Ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους! (vid)

Ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ μέτρησε 32 πόντους κόντρα στους Σανς και έκανε ρεκόρ καριέρας.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα στους Σανς.

Ο γκαρντ των Θάντερ μέτρησε 32 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της μεγάλης ελπίδας της Οκλαχόμα.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Πορζίνγκις: Θύμισε Νοβίτσκι με την double double 20άρα! (pic)

Μπάσκετ

Ρόντο σε Γκαρνέτ: «Αγαπώ τον ΛεΜπρόν, δεν υπάρχει hate»

Μπάσκετ

Κέβιν Λοβ: Τελειώνει ο τελευταίος «επιζών», για να γίνει το rebuild (vid)

Μπάσκετ

Το κάρφωμα της βραδιάς ανήκει στον Πέιν! (vid)

Μπάσκετ

H «βόμβα» του Αλμπισί στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Μπάσκετ

Aντετοκούνμπο: Βλέπει Νέα Υόρκη κι αφηνιάζει! (vids)

Best of internet