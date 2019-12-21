Γκίλτζιους - Αλεξάντερ: Ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους! (vid)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα στους Σανς.
Ο γκαρντ των Θάντερ μέτρησε 32 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της μεγάλης ελπίδας της Οκλαχόμα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
LIVE
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
LIVE
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
LIVE
GALATASARAY 36vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 30
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BESIKTAS -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
FENIX ST PETERSBURG -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ μέτρησε 32 πόντους κόντρα στους Σανς και έκανε ρεκόρ καριέρας.
Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα στους Σανς.
Ο γκαρντ των Θάντερ μέτρησε 32 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας.
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