Πορζίνγκις: Θύμισε Νοβίτσκι με την double double 20άρα! (pic)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα τελευταία ματς ο Πορζίνγκις.

Ο Λετονός καλύπτει την απουσία τον Ντόντσιτς και οδηγεί το Ντάλας σε μεγάλες νίκες.

Συμπλήρωσε 4 σερί ματς με 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ και ισοφάρισε το μεγαλύτερο σερί από παίκτη των Μάβερικς τις τελευταίες 10 σεζόν. Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Νοβίτσκι το 2007, που όμως έφτασε στα 8 σερί ματς.

Kristaps Porzingis now has at least 20 points and 10 rebounds in 4 straight games. That's tied for the longest streak by a Mavericks player in the last 10 seasons.

The last Dallas player with a longer streak was Dirk Nowitzki in 2007 (8 games). pic.twitter.com/FoztKZxCyU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 21, 2019